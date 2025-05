Cuidados com cachorro idoso: como deixar casa mais segura para o pet sênior

Escadas e degraus também merecem atenção redobrada. Com o passar dos anos, cães perdem flexibilidade e equilíbrio, tornando-se mais suscetíveis a quedas. Instalar portões de segurança, semelhantes aos usados para bebês, pode prevenir acidentes em regiões de risco.

Móveis com cantos vivos, como mesas e aparadores, também podem representar perigo. Eles são arriscados principalmente para o cão com visão comprometida ou reflexos mais lentos. Sempre que possível, retire objetos com quinas da rota principal do pet ou utilize protetores de silicone para suavizar impactos.

Adaptações simples que aumentam o conforto

Nem todas as mudanças exigem reformas. Algumas substituições pontuais já melhoram a qualidade de vida do pet idoso. Um bom exemplo é trocar a cama comum por uma cama ortopédica, que reduz os pontos de pressão no corpo e oferece melhor apoio para as articulações. Modelos com cobertores ou mantas térmicas ajudam a manter o corpo aquecido, especialmente nos meses frios.

Outros ajustes úteis incluem comedouros elevados, que evitam a inclinação forçada do pescoço. Além disso, deixe sempre potes de água acessíveis em diferentes pontos da casa. A hidratação costuma diminuir com a idade, e facilitar o acesso é uma forma de incentivar o consumo.

Outros cuidados

A mobilidade limitada não significa que o cão deve perder o acesso aos espaços de convívio com a família. Para ajudar o pet a continuar subindo na cama ou no sofá com segurança, considere instalar rampas ou escadinhas com apoio lateral. Com o tempo e reforços positivos — como petiscos e elogios —, a maioria dos cães aprende a usá-las com confiança.