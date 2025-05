Chef serve carne de alce e comida mais fedida do mundo em jantar em SP

De todos os peixes, provavelmente o que teve mais influência na história econômica e política da Europa foi justamente o arenque, cuja pesca e salga para a exportação tiveram grande relevância. Trata-se de um peixe oleoso, que normalmente nada em cardumes enormes e aceita diferentes tipos de cura. São métodos de conversa tradicionais que remontam aos tempos medievais, como o que usa o processo de defumação, com fumaça quente.

Os arenques trazidos de Estocolmo para o jantar no Escandinavo descansam em salmoura, em latinhas que incham ligeiramente para acomodar a fermentação. São do norte da Suécia, do mar Báltico -menores que o do Atlântico e com menor teor de gordura.

O escritor britânico Alain Davidson (1924-2003), autor da enciclopédia "The Oxford Companion to Food", conta que um oficial naval sueco disse a ele, que quando comiam surströmming a bordo do navio, as latas eram sempre abertas no convés, por causa do cheiro. O procedimento depois disso é drenar e enxaguar o peixe; polvilhar um pouco de cebola-roxa picada sobre eles, para reduzir o cheiro; e levantar os filés.

Guerschman e Capato vão oferecer bebidas também associadas ao universo nórdico, no qual destaca-se a aquavit, um destilado de grãos ou de batatas, aromatizado com ervas, típico da Escandinávia. A dose vai custar R$ 35.

Haverá, ainda, sidra em lata (R$ 38), cerveja nórdica em lata (R$ 38) e hidromel (R$ 35), uma bebida alcoólica fermentada, feita com mel e água, que, ao ser envelhecida, desenvolve nuances complexas. Há registros que a consideram uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo.

Cultura "conservada" e preservada