Movimento é diferente dos cães: o que significa quando o gato abana o rabo?

"As pessoas dizem que os gatos não têm fisionomia e não demonstram afeto, mas eles se expressam e muito com o movimento da cauda. Observar isso pode ajudar a decifrar as emoções do gato com o qual estamos interagindo", complementa a veterinária.

Vale lembrar que o contexto é sempre determinante. Um mesmo movimento pode ter significados diferentes dependendo do ambiente, das experiências prévias do animal e da presença de outros estímulos. Por isso, é importante observar o conjunto de sinais corporais do gato antes de tirar conclusões.