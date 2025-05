Seu cachorro lambe muito você? Veja o que esse comportamento quer dizer

A cena é comum: você chega em casa e é recebido por uma enxurrada de lambidas do seu cachorro. Embora muitos interpretem isso como carinho, a verdade é que lamber pode ter diferentes significados e nem todos estão ligados ao afeto.

Por trás desse gesto aparentemente inofensivo, o pet pode estar tentando se comunicar, aliviar tensões ou até expressar algum tipo de desconforto. Entender os motivos por trás dessa atitude é essencial para uma boa convivência entre cão e tutor — e pode até evitar problemas futuros.

Origem ancestral nos lobos

Muito antes de serem animais de companhia, os cães descendiam de lobos com hábitos bem específicos. Um estudo conduzido por pesquisadores canadenses e publicado no Canadian Journal of Zoology, em 2005, mostrou que filhotes de lobo lambem o rosto dos adultos como forma de pedir alimento após caçadas — um comportamento que estimula a regurgitação do que foi caçado.