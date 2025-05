Ruby, tawny, vintage: como entender os tipos de vinho do Porto?

O Porto é provavelmente o vinho doce mais conhecido no mundo. Especialmente no Brasil, onde também pesa a herança portuguesa. Mas por que ele é doce? O "Vamos de Vinho" desta semana no Canal UOL explica o segredo da produção desse vinho.

O segredo está na interrupção da fermentação alcoólica. Antes que as leveduras transformem todo o açúcar das uvas em álcool, acrescenta-se uma aguardente bem alcoólica. Com isso, os microrganismos morrem, e o resultado é, ao mesmo tempo, um vinho doce (pela interrupção da fermentação) e mais alcoólico (pela adição de aguardente).

Mas também existe um vinho do Porto bem conhecido que não é doce: o branco seco, celebrizado no Portonic (ou Porto tônica). Nesse caso, a fermentação segue até quase o final antes da fortificação, deixando pouco açúcar residual no líquido.

Além de falar da produção do vinho, cujas uvas são cultivadas nas alturas do Douro, os jornalistas Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita também conversam sobre as cepas utilizadas e a história do vinho (intimamente ligada com a da Inglaterra).

Vamos de Vinho

