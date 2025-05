Casar ou ter um pet? Ciência diz que ter cão ou gato é mais satisfatório

Como a pesquisa foi feita

O estudo foi conduzido por especialistas da Escola de Economia de Londres e da Universidade de Kent, no Reino Unido. Os resultados foram publicados na revista científica Social Indicators Research em março.

Para calcular os valores apresentados, Michael Gmeiner e Adelina Gschwandtner, pesquisadores econômicos, utilizaram um modelo matemático específico. A dupla se baseou no Painel de Inovação (ou IP, na sigla em inglês), uma pesquisa com mais de 2,5 mil pessoas conduzida no Reino Unido —parte do Estudo Longitudinal de Domicílios do país - que contém perguntas consideradas relevantes sobre animais de estimação, sobre a satisfação com a vida, traços de personalidade dos entrevistados e a companhia de pets.

A satisfação com a vida mensurada no estudo foi medida pela indicação numérica que descreve o quão insatisfeito ou satisfeito o entrevistado se sentia em relação à sua vida. "As respostas estão em uma escala de sete pontos: "um" indica que a pessoa não está nada satisfeita e "sete" indica que está completamente satisfeita", explica a pesquisa, que ressalta que a satisfação com a vida é uma variável "contínua".

A companhia de animais de estimação foi medida por duas perguntas. São elas: "Você ou alguém em sua casa tem um animal de estimação, como um cachorro ou gato?". Em caso positivo, "Que tipo de animal de estimação você tem?", com a opção de escolher entre cachorro(s), gato(s) e outro(s) animal(is).

Os especialistas analisaram também diferentes condições chamadas de "capital social". Os relacionamentos familiares, com vizinhos e com os amigos foram colocados na balança para avaliar a satisfação com a vida dos entrevistados. Idade, sexo, escolaridade e renda mensal bruta são outros dos fatores avaliados no estudo.