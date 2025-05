5 raças de cães não indicadas como as melhores para casas com crianças

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher Imagem: Tatyana Consaul/Getty Images/iStockphoto

Embora sejam cães leais e inteligentes, Dobermans têm níveis elevados de energia e podem se tornar defensivos em situações de estresse. A combinação da força física com a impaciência para lidar com brincadeiras bruscas faz dessa raça uma escolha delicada para lares com crianças pequenas.

Fila Brasileiro

Fila Brasileiro Imagem: olgagorovenko/Getty Images/iStockphoto

Com forte instinto de proteção e territorialismo, o Fila Brasileiro pode reagir de forma agressiva diante de estímulos inesperados, comuns no convívio com crianças pequenas. Além disso, são cães grandes e potentes, o que pode aumentar o risco de acidentes.