De quanto em quanto tempo dar banho em cães? Descubra frequência ideal

Dar banho em cachorro não é apenas uma questão de estética ou cheiro agradável. A higienização regular é um cuidado essencial para a saúde do pet e o intervalo entre os banhos pode variar bastante dependendo do estilo de vida do animal, tipo de pelagem e até mesmo do clima da região.

Muitos tutores optam por levar seus pets ao banho a cada uma ou duas semanas. Porém, algumas vezes o próprio cão dá sinais de que precisa de um banho antes disso.

Em outros casos, pode até demorar mais tempo — desde que a saúde do animal esteja em dia. No entanto, saber identificar esses sinais ajuda a evitar problemas de pele, infecções e desconforto.