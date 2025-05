Cão brasileiro de R$ 426 mil vira símbolo de apoio emocional nos EUA

Segundo Glauco, a cadela foi preparada não só para brilhar em provas internacionais de obediência, mas também para atuar como suporte diário em momentos de crise, ansiedade e instabilidade emocional.

O valor da venda, intermediada pela veterinária Paloma Pegorer e pela agência 'Pets on the Go', não ficará com os envolvidos. Todo o dinheiro será reinvestido em programas de capacitação nos EUA, com foco em trazer ainda mais excelência ao trabalho desenvolvido no Brasil.

Glauco e Paloma são cofundadores da 'Sniffers - Cães de Alerta Médico', uma ONG que treina e doa cães a pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles também são os responsáveis por trazer ao país o programa americano Segunda Chance, que transforma cães de abrigo em animais de assistência.

Um mercado em crescimento

Cães de assistência como Aisha são cada vez mais procurados em todo o mundo. Estudos publicados na revista Frontiers in Veterinary Science, em 2020, mostram que cães treinados para auxiliar pessoas com TEPT, autismo, epilepsia e outras condições médicas têm efeitos comprovados na redução de sintomas e no aumento da qualidade de vida.

Segundo a Assistance Dogs International, apenas em 2023 foram registrados mais de 24 mil cães atuando formalmente como animais de serviço nos EUA.