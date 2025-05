7 raças de cachorro ideais para apartamento e por que considerar vira-latas

Outros fatores importantes na escolha

Além da raça, é fundamental considerar se o estilo de vida do tutor é compatível com as necessidades do cão. Algumas perguntas ajudam nesse processo:

Há tempo disponível para caminhadas diárias?

O ambiente oferece segurança e estímulos para o pet?

É possível arcar com os cuidados específicos da raça (pelagem, alimentação, saúde)?