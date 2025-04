O que explica os gatos seguirem seus donos pela casa? Entenda motivos

Embora os gatos tenham sido inicialmente solitários, a convivência com os humanos e o processo de domesticação alteraram muitos de seus comportamentos. Um estudo do etólogo John Bradshaw, da Universidade de Bristol, sugere que a domesticação fez com que os gatos desenvolvessem uma maior capacidade de socializar com os humanos, algo que não é comum entre os felinos selvagens.

Para os gatos domésticos, o tutor pode ser visto como parte de sua "colônia". O o humano ocupa uma posição de segurança, mas também de afeto.

Ansiedade e afeto

Em alguns casos, a busca excessiva por proximidade pode ser um sinal de ansiedade de separação. Embora esse comportamento seja mais comum em cães, gatos também podem sofrer com o distúrbio, especialmente se a convivência com o tutor for muito forte.

Um estudo realizado pela American Veterinary Medical Association (AVMA) sugere que, em casos de gatos com ansiedade de separação, o comportamento de seguir o tutor pode se intensificar, com sinais de angústia ao ficarem sozinhos em casa.

Se um gato demonstra desconforto quando separado de seu tutor, é essencial observar o comportamento geral do animal, já que isso pode indicar uma necessidade de apoio profissional para lidar com a condição.