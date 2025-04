Modelo levava Tramal: com que remédios você não pode entrar nos EUA?

A agência de Proteção de Fronteiras dos EUA também alerta que a posse de certas substâncias pode não ferir regulamentos nacionais, mas violar leis estaduais. Por isso mesmo, é importante que o viajante se informe sobre possíveis restrições adicionais do estado para o qual ele está viajando.

Mas atenção, no caso de Francielly, ela mesma mencionou outras duas causas para a deportação. Os agentes questionaram a modelo por ter despachado a bagagem de um amigo como se fosse dela e encontraram supostas irregularidades em seu telefone celular: no passado, ela havia consultado empresas sobre questões relacionadas a green card e visto, o que levantou suspeita.

As regras para entrar nos EUA com seu medicamento

Cidadãos estrangeiros, em geral, devem levar seus remédios acompanhados da prescrição do médico. O ideal é que o medicamento esteja na embalagem original, com a nota do profissional, escrita em inglês, anexada a ele. Caso o remédio já tenha sido transferido para outra embalagem, leve uma cópia da receita ou uma carta do médico explicando o por que você precisa usá-lo.

Viaje apenas com a dose necessária para a sua estadia no país. Ou seja, apenas uma quantidade compatível com o uso pessoal, já que grandes quantidades são proibidas e podem causar suspeita de tráfico. Quem for passar mais que três meses nos Estados Unidos e precisar de medicação internacional, deve importá-la, sempre com documentos que comprovem sua finalidade — uma cópia do visto e do passaporte do paciente, uma carta do médico e uma cópia da prescrição, todos em inglês.

Confira se o medicamento que você quer levar é regulamentado pelas agências locais. Clique aqui para conferir o "status" de alguns medicamentos nos Estados Unidos. Aqueles que não têm asterisco ou a frase "all agents require an approved non-formulary request/prior authorization" ("todos os agentes exigem um requerimento/autorização prévia para medicamento não-conforme", em tradução livre), costumam ser permitidos no país.