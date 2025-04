Como descobrir se o bacalhau é verdadeiro ou um 'genérico'

Diversos países, como Portugal, República Dominicana, República Democrática do Congo, Jamaica e México, chamam de bacalhau qualquer peixe da família gadidae, composta principalmente por peixes marinhos das águas frias do Atlântico Norte, vendidos secos e salgados. Os mais conhecidos são o saithe (pollachius virens), o ling (molva molva) e o zarbo (brosme brosme), todos com aparência similar.

Mas, no Brasil, a normatização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é clara. Desde a publicação de uma instrução normativa em 2019, só podem ser chamados de bacalhau o gadus morhua (do Atlântico), o gadus macrocephalus (do Pacífico) e o gadus ogac (da Groenlândia).