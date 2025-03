Vinho alemão é injustiçado? Conheça a uva riesling, estrela local

Muitas pessoas ainda associam o vinho alemão ao notório Liebfraumilch, o vinho da garrafa azul que fazia muito sucesso no mundo todo nos anos 80. Docinho e com "gosto de uva", era item comum em comemorações também no Brasil.

Com o passar do tempo, porém, esse vinho foi saindo de moda e virou uma espécie de sinônimo de vinho ruim e de vinho alemão. "O vinho de garrafa azul destruiu a reputação do vinho alemão", diz Vinicius Mesquita no programa.

Mas essa associação é injusta e ignora o extrema qualidade dos vinhos teutônicos, especialmente os de riesling. Aliás, a cepa frequentemente nem era usada na produção do Liebfraumilch.

Vinho doce é ruim? A riesling está aí para provar que não

No "Vamos de Vinho" sobre a casta riesling, Rodrigo Barradas segue em sua cruzada em defesa dos vinhos doces. "A riesling é propícia para vinhos que não são tão secos, e eles são ótimos", diz o jornalista no programa.