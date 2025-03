Rasantes e acidentes: Hong Kong teve o 'aeroporto mais assustador do mundo'

Recorrência de acidentes fatais em voos vindos de diversas partes do mundo.

Imagem: Getty Images

Kai Tak fechou em 1998, mas até hoje é lembrado como um dos mais assustadores aeroportos que já operaram no mundo, como citado por veículos como a BBC - que cita o "ataque cardíaco do Kai Tak", apelido que se deu aos pousos e decolagens por lá.

Ao mesmo tempo, os voos que ali chegavam (ou de lá partiam) geraram imagens incríveis —e, às vezes, inacreditáveis.

O local foi inaugurado nos anos 1920, em uma área de Hong Kong que, na época, ainda não tinha um número de habitantes muito alto —e que se encontrava colada à baía de Kowloon e rodeada por morros e montanhas.

Com o rápido crescimento deste centro urbano asiático no século 20, no entanto, as pistas logo ficaram também cercadas por muitos prédios.