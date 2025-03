De fundo viagem a parcelamento: como esses brasileiros bancam as férias

Tenho lista de desejos de lugares que quero muito conhecer. Na hora de planejar, analiso a oportunidade de preço e duração da viagem de acordo com o período das minhas férias. Sempre tento alinhar esse período à folga do meu marido, que trabalha em regime de embarque 28x28, com períodos de baixa temporada, que se adequem às expectativas do destino que escolhi e as atividades. Nós também aproveitamos o recebimento das nossas férias e criamos um "fundo de viagem", que nada mais é do que separar e aplicar dinheiro todos os anos para ter um montante para viajar no ano seguinte.

Barbara Cunha

O casal também faz parte de alguns programas de fidelidade, com isso, conseguem emitir algumas passagens como cortesia. Eles também aproveitam as milhas do cartão de crédito para conhecer destinos nacionais, que exigem menos pontos. Já as passagens, só compram com três a seis meses de antecedência.

"Além de conseguir um melhor preço, isso diminui as chances de mudanças de horários do voo e escalas. Compramos as passagens preferencialmente [de forma] parcelada, para não impactar o nosso orçamento mensal e sempre quitamos antes da data da viagem, para caso surja alguma emergência, já ter um custo a menos no destino. Já com a compra da moeda estrangeira, assim que fechamos a viagem já começamos a monitorar diariamente o valor para ter uma noção da média. Sempre que baixa, compro um pouco com o nosso valor separado através da conta digital global e junto o montante até a data da viagem."

Bárbara e o marido Victor. O casal se organiza financeiramente para separar e aplicar dinheiro todos os anos para montar um fundo de viagem Imagem: Arquivo pessoal

Como se planejar?

Segundo Gilvan Bueno, especialista em finanças, a paridade cambial é essencial para um planejamento eficiente. "Ao escolher um destino, é importante entender a relação da moeda local com o real. Lugares com problemas inflacionários, como Argentina e África do Sul, podem ser vantajosos. Mas se você vai para os países tradicionais, como Europa e Estados Unidos, aí será preciso fazer uma gestão eficiente e ter uma reserva em caso de emergências e de estourar o orçamento", explica.