Evidência encontrada na Turquia reforça a história bíblica da Arca de Noé

A formação Durupinar foi inicialmente descoberta por um fazendeiro em 1948. A estrutura ganhou notoriedade internacional em 1951, durante uma missão de mapeamento da Otan e recebeu o nome do capitão do exército turco Ilhan Durupinar.

O Monte Ararat é tradicionalmente identificado como o local onde a arca de Noé afundou. Com 5.137 metros de altura, o monte é citado em textos bíblicos e local de peregrinação entre fiéis. Narrado no livro Gênesis, a história conta que Noé, então com 600 anos, construiu uma arca a mando de Deus para abrigar sua família e um casal de cada espécie do reino animal, para que se protegessem de um dilúvio divino que iria dizimar os seres vivos. As águas carregaram a arca até que a embarcação encalhou.