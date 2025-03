'Escada para o céu' viraliza e vira destino dos sonhos para noivados no CE

No entanto, o local que já é popular entre casais tem ficado famoso nas redes pelas instalações "instagramáveis", como um balanço infinito com asas que rende fotos e, segundo internautas, filas entre os interessados para fazer um clique de frente às montanhas.

A escada para o céu debutou nas redes do hotel em janeiro e começou imediatamente a despertar a curiosidade do público pela ilusão de que o visitante de fato caminha para o céu ou flutua diante da natureza. Na realidade, o local possui uma barreira de vidro nas laterais e no topo que é praticamente invisível dependendo do ângulo da foto.

À TV Verdes Mares, filiada local da Rede Globo, o gerente do espaço Júlio Aguiar contou que, durante o dia, há uma fila constante para aproveitar o cenário - e a escada é um sucesso justamente com os apaixonados. "Quase todos os dias há pedidos de namoro no local."