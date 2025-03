Triângulo amoroso trágico: lenda do Atacama revela fenômeno raro de vulcões

A história não tem final triste: comovido com a história de amor entre Licancabur e Quimal, Lascar decide conceder ao casal uma única chance para eles se amarem: em apenas um dia do ano, no solstício de inverno, Licancabur pode alcançar a montanha, localizada na Cordilheira de Domeyko.

Fenômeno natural

Deserto do Atacama Imagem: Jonathas Cotrim / UOL

A história é ancorada em um fenômeno natural raro. O "encontro" entre Licancabur e Quimal realmente acontece: uma vez por ano, no solstício de inverno, em junho, a sombra do vulcão se estende de tal forma que percorre toda a distância entre eles e alcança a montanha. O fenômeno acontece quando o sol se põe exatamente atrás do vulcão, o que permite o alongamento da sombra por cerca de 100 quilômetros, cobrindo todo o vale em que está San Pedro do Atacama.

Paisagens de tirar o fôlego

Localizado no norte do Chile, o Atacama é um deserto muito seco. Apesar disso, é repleto de cenários de tirar o fôlego, com grande diversidade de paisagens: vulcões, gêiseres, lagoas congeladas, montanhas coloridas e desertos de sal —os chamados "salares".