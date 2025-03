Capital brasileira é eleita melhor cidade para nômades digitais; veja lista

8º lugar: Tóquio, Japão

A capital japonesa teve a mesma pontuação de Roma: 5,72. A oferta de tecnologia e de passeios culturais fazem de Tóquio uma das cidades mais desejadas pelos nômades digitais.

Multidão nas ruas de Akihabara, bairro eletrônico de Tóquio Imagem: Getty Images

9º lugar: Taipei, Taiwan

Taiwan tem crescido no mercado do turismo e se apresenta no ranking com uma pontuação de 5,61. Para atender à demanda crescente, o governo local passou a oferecer um visto de visitante voltado para os nômades digitais no início de 2025.