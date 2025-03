Vinho é arte? Vice-presidente da ABS-SP diz que não

Arthur Azevedo é uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento da cultura do vinho no Brasil nas últimas três décadas. Foi presidente da ABS-SP e ajudou a formar gerações inteiras de sommeliers e profissionais do vinho.

No videocast, Azevedo fala bastante sobre como a cultura do vinho mudou no Brasil desde que ele iniciou sua formação e sobre muitos outros assuntos. Assista acima.

Espumante popularizou vinho no Brasil

Na conversa com Mesquita e Rodrigo Barradas, Azevedo também faz uma avaliação de como a cena do vinho mudou no Brasil desde que a ABS passou a atuar na formação de profissionais e enófilos desde os anos 90. "O vinho não fazia parte da cultura do brasileiro", conta. "Hoje, é muito agradável ir a um restaurante e ver que todo mundo está bebendo um vinho".

Azevedo cita vários fatores para essa evolução. Um deles é o trabalho desenvolvido pelos produtores de espumante nacional. "Prestou um serviço inestimável. Primeiro, porque ele é bom. Segundo, porque fez um marketing muito bem feito. E as pessoas não olham para o espumante como sendo vinho. Você toma gelado. Ele foi quebrando barreiras".