Sonhando em se aposentar? Lista mostra os 5 melhores países para descansar

Tido como o melhor país do mundo para aposentados na avaliação de diversas publicações e rankings, especialmente o conceituado Índice Anual Global de Aposentadoria da revista International Living, o Panamá se destaca por um processo pouco burocrático para conseguir visto, excelente qualidade de vida e baixos custos.

O país ainda oferece aos seus aposentados descontos em passagens aéreas, visitas ao teatro e outras experiências culturais, apontou a CNN dos EUA. O sistema de saúde do Panamá foi considerado moderno e outros custos com saúde, como ida à farmácia, não costumam sobrecarregar o residente: homens com mais de 60 anos e mulheres de mais de 55 recebem 20% de desconto em medicações receitadas.

Leve em consideração: O Panamá exige que o aposentado tenha uma renda mínima de US$ 1.000 (R$ 5.700) mensais, seja de uma previdência pública ou privada, ou ainda de outra fonte particular. O mínimo sobe US$ 250 ao mês por dependente. Além disso, há poucos falantes de inglês ou português por lá, então o ideal é aprender um pouco de espanhol.

Como fazer a mudança? Entre em contato com a Embaixada do Panamá no Brasil para o protocolo do Pensionado Visa, o visto de aposentado.

França