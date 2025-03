Como fazer brigadeiro rápido? Veja receita para preparar no micro-ondas

Unte as mãos com manteiga ou margarina para evitar que grude

Antes de começar a moldar os brigadeiros, unte as mãos com um pouco de manteiga ou margarina. Isso ajudará a evitar que a massa grude em suas mãos e facilitará o processo de modelagem.

Enrole pequenas porções da massa em formato de bolinhas

Agora é hora de colocar a mão na massa! Pegue pequenas porções da massa do brigadeiro e enrole-as entre as palmas das mãos até formar bolinhas. Lembre-se de fazer bolinhas do mesmo tamanho para que seus brigadeiros fiquem uniformes.

Se preferir, você pode usar uma colher de chá ou uma colher de sorvete para ajudar a medir cada porção de massa. Isso garantirá que todos os seus brigadeiros tenham o mesmo tamanho e sejam visualmente atraentes.

Finalizando o brigadeiro

Passe os brigadeiros no granulado (opcional)