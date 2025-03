Sarcófago milenar: tumba descoberta na Grécia guarda de ouro a ossos; veja

Duas moedas de ouro foram descobertas no monumento. Também foram encontradas folhas de ouro que haviam sido parte de uma coroa, um depósito de pequenos vasos da época helenística, um objeto de prata, objetos de decoração em bronze, contas de vidro, parafusos de bronze e recipientes de incenso.

No espaço foram encontradas figuras de dedos e braços feitos de barro. Estes objetos seriam oferendas votivas, ou seja, objetos dedicados a um ser superior, como um deus. Segundo o Ministério grego, estes artefatos são os principais indícios de que o edifício era utilizado para cultos ligados à cura. "No interior e à volta do monumento funerário foram encontrados elementos arquitetônicos, uma caveira, parte de um baú e parte do tronco de um pilar", explica o comunicado, que descreve a construção como um "templo funerário".

Dedos de barro encontrados na tumba; objetos seriam oferendas aos deuses Imagem: Divulgação/Ministério da Cultura da Grécia

A investigação encontrou estruturas da época romana, inclusive um forno retangular 'em bom estado'. O forno com paredes de barro tem uma câmara de aquecimento subterrânea e uma câmara de queima acima do solo. Dentro do forno, foi encontrada argila carbonizada, partes da grelha e fragmentos deformados de cerâmica. Segundo os especialistas, as estruturas indicam locais usados como habitação e no processo de produção e de armazenamento de produtos variados.

A área exterior do monumento segue em processo de escavação. Segundo o Ministério, os especialistas acreditam que o estudo completo da zona será capaz de identificar a forma original do complexo em que o mausoléu estava inserido, assim como os episódios cronológicos que tenham eventual relação com o local.

O programa de investigação na região conta com especialistas e universitários. A Direção de Antiguidades Pré-Históricas e Clássicas do Ministério da Cultura da Grécia recebe o apoio de uma equipe multidisciplinar para avaliar os achados no local, que também recebe visitas educativas voltadas para estudantes.