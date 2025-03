Rio tem uma das 19 melhores pizzas do mundo, aponta revista internacional

Projeto pop-up do bar The Spurstowe Arms, a pizzaria Dough Hands faz sucesso desde o verão inglês de 2024 e agora ocupa também o pub The Old Nun's Head no sul de Londres, onde é comandado pela chef Hannah Drye. É ela quem prepara bordas crocantes, recheios molhadinhos e pizzas que foram consideradas uma explosão de sabor pela publicação.

8. Novo, na Cidade do Cabo, África do Sul

Peça pela... Fellini

O que tem nela? Linguiça fresca com erva doce, cebola roxa caramelizada e Fior di Latte

Novidade na Cidade do Cabo, a pizzaria de família tem conquistado os moradores pela qualidade dos ingredientes. Suas receitas geralmente são simples, mas as combinações interessantes de coberturas de primeira fazem a diferença sobre uma massa que passa por uma fermentação lenta durante 48 horas. O menu compacto também colabora para que os sabores disponíveis tenham sido aperfeiçoados ao máximo, de acordo com a revista.