Excel das antigas: planilha de 4.000 anos mostra 'obsessão por burocracia'

Com estes registros, a equipe verificou que as mulheres ocupavam cargos importantes dentro do estado. "Temos altas sacerdotisas, embora fosse uma sociedade muito liderada por homens. O papel da mulher, no entanto, era pelo menos mais alto do que em muitas outras sociedades, e é inegável com base nas evidências que temos", relatou Rey.

Imagens mostram o estado de tábua encontrada no Iraque: à esquerda, antes do processo de limpeza; à direita, após estes procedimentos Imagem: Reprodução/YouTube/The British Museum

O local onde as tábuas foram encontradas foi originalmente escavado nos séculos 19 e 20. No entanto, a região foi alvo de saqueadores após as duas guerras do Golfo. "Tábuas do Império Acádio foram saqueadas ou removidas de seu cenário arqueológico e, portanto, descontextualizadas. Então era muito difícil entender como a administração funcionava", relatou Rey.

O ponto-chave é que, agora, fomos capazes de escavá-las [as tábuas] adequadamente dentro de seu contexto arqueológico. As novas descobertas foram preservadas in situ [em seu contexto original]. Podemos dizer com certeza que temos de fato a primeira evidência física de controle imperial no mundo. Isso é completamente novo Sébastien Rey, ao The Guardian

As tábuas foram enviadas ao Museu do Iraque, na capital Bagdá. Após análise completa, é possível que as tábuas sejam emprestadas ao Museu Britânico para exposição, segundo o The Guardian.

Fundado pelo rei Sargão, o Império Acádio, ou Império Acadiano, ficava na Mesopotâmia. Girsu é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e foi uma das regiões conquistadas por Sargão por volta de 2.300 a.C. O império durou cerca de 150 anos, terminando com uma rebelião que garantiu a independência da cidade.