Carregador pega fogo em voo: power banks podem ser barrados em aviões?

Um carregador portátil de celular pegou fogo dentro do bagageiro de uma aeronave Airbus A320 da Hong Kong Airlines que fazia o trajeto da cidade chinesa de Hangzhou com destino a Hong Kong hoje. O voo HX115 acabou desviado para o Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle, na China.

Vídeos mostram comissários e passageiros jogando água no dispositivo e tentando salvar itens do compartimento da bagagem de mão onde a bateria estava guardada. Segundo a companhia, o fogo foi apagado com sucesso e o avião pousou em segurança. Ninguém ficou ferido