Vice-presidente da ABS-SP: Espumante quebrou barreiras e popularizou vinho

Azevedo cita vários fatores para essa evolução. Um deles é o trabalho desenvolvido pelos produtores de espumante nacional. "Prestou um serviço inestimável. Primeiro, porque ele é bom. Segundo, porque fez um marketing muito bem feito. E as pessoas não olham para o espumante como sendo vinho. Você toma gelado. Ele foi quebrando barreiras".

Vinho é arte? Vice-presidente da ABS-SP diz que não

O vinho vai além da bebida que está no copo. Nos seus melhores exemplares, aproxima as pessoas, suscita conversas, transmite uma noção de lugar (terroir) e da interação do homem com a natureza. Em muitos casos, é fruto de uma artesania muito sensível. Mas é arte? Tem gente que acha que sim, ou, pelo menos, se utiliza dessa ideia como ferramenta de marketing.

Mas o vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP) não concorda. Em papo com Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita, no "Vamos de Vinho", ele apresenta seu argumento: "Obra de arte é uma coisa única. Quantas garrafas de Château Margaux se produzem por ano? 36 mil caixas de 12".

