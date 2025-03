No dia dele, pesquisa confirma: pão francês é favorito das manhãs do Brasil

Influências internacionais de panificação também vêm se expandindo com o aumento de interesse por pães artesanais ou de fermentação natural, comumente adaptadas aos gostos e costumes de cada localidade.

"Careca" a "cacetinho"

Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina foram os estados de maior evidência em relação às menções de pães no café da manhã, embora ele seja citado como um dos principais alimentos nas refeições matutinas de todas as regiões do país.

Inclusive, evidenciando a diversidade cultural do Brasil, cada estado tem uma nomenclatura para esse alimento tão popular entre os brasileiros: embora o pão francês seja conhecido na maior parte do país por esse mesmo nome, regiões como norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí o chamam de "pão massa grossa".

Em parte do Pará, no Amapá e no Maranhão, ele é conhecido como "pão careca", enquanto no Rio Grande do Sul e parte da Bahia, seu apelido é "cacetinho". Já em Sergipe, é chamado de "pão jacó" e na Paraíba, "pão aguado". No litoral do Ceará, seu nome é "carioquinha" e em cidades na divisa entre Paraná e São Paulo, "filão".

No Sul de Santa Catarina o denominam "pão d'água" e, no norte do estado, "pão de trigo". No Espírito Santo, Minas Gerais e parte da Bahia, é "pão de sal".