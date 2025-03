Veganos só são felizes em restaurantes exclusivos? Estes mostram que não

A trajetória de Victor Valadão, Caio Yokota e suas casas Mapu (@mapubaos) e Aiô (@aiorestaurante) você já viu aqui em Nossa, mas você sabia que ambos os espaços oferecem opções veganas criativas e com toques de alta gastronomia?

Além do público, os próprios negócios gastronômicos pedem mais envolvimento no uso frequente de vegetais e na redução do uso de proteínas animais , diz a dupla.

No caso do Aiô e Mapu, afirmam os chefs, ter produtos veganos ajuda a tornar a comida mais acessível, além de garantir a individualidade de quem é vegano, proporcionando mais acolhimento e uma experiência mais completa.

Existe um esforço em ambas as casas para tornar os pratos vegetarianos/veganos da melhor forma possível. Na salada de tomates do Aiô, por exemplo, optamos por ter a opção do garum à base de grão-de-bico e kombu no lugar do tradicional garum de frango que usamos, contam.

Berinjela do Mapu, do Mapu Imagem: @kuroow

E advinha: um dos maiores sucessos do "irmão mais velho", a berinjela no missô e shoyu também leva zero ingrediente de origem animal.