'Arranha-chão': o exótico hotel 5 estrelas construído em cratera chinesa

Estes elementos se tornaram a base do design, com o penhasco tornando-se o corpo da torre, em que boa parte dos quartos dos hóspedes estão localizados. Já o verde dos campos foi incorporado ao terraço, enquanto a água inspirou a falsa cachoeira no centro do prédio dos elevadores. Além disso, o hotel utiliza o respiradouro natural entre sua estrutura e o paredão rochoso como instrumento de isolamento térmico no inverno e resfriamento no verão.

Um show aquático acontece no lobby todos os dias Imagem: Divulgação

Hoje, o Shanghai Wonderland é um êxito arquitetônico, com quartos e restaurantes subaquáticos ou com vista para a pedreira e cachoeira, spa de luxo, centro de convenções para mil pessoas, opções gastronômicas diversas, piscina coberta e academia. Um dos bares da casa, The Quarry Bar, não só tem vista para a pedreira como é inspirado por ela - e pelo magma nas profundezas terrestres.

The Quarry Bar Imagem: Divulgação

Uma passarela de vidro ainda permite que os visitantes visualizem a pedreira de perspectiva única. Os mais corajosos ainda podem não só escalar o paredão rochoso, como praticar bungee jump e caiaque no lago. Uma diária por lá pode custar de R$ 1.300 a 13.300. Mais informações para orçamentos e reservas estão disponíveis no ihg.com.