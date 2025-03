Vista 360° e pianista na recepção: como é um dos hotéis mais luxuosos de NY

À direita, durante dia e tarde, o restaurante The Garden, cujo nome não surge à toa: árvores naturais são parte do cenário para cafés da manhã — e uma french tost inesquecível com suas berries carnudas e maple syrup morno à vontade —, brunches e almoços de hóspedes, grupos variados entre amigas ao mais icônico estilo Sex And The City ou homens e mulheres de negócios com jornais e smartphones em punho.

Restaurante The Garden do Four Seasons New York Imagem: Divulgação

Café da manhã no The Garden, do Four Seasons New York Imagem: Juliana Simon

A promessa é que comece a abrir para jantar ainda em 2025 - notícia tão aguardada quanto a volta do spa.

À esquerda, a partir das 18h, o Ty Bar e a promessa (cumprida) de uma "carta de amor líquida às diferentes eras de Nova York" em um ambiente clássico e, claro, luxuoso.

É de lá que sai, por exemplo, o TY Manhattan. A US$ 43, a combinação entre Widow Jane Rye, Highland Park Single Malt 25 anos, vermute Carpano Antica, Oloroso e bitters da casa, o coquetel representa a opulência do fim do século 19.