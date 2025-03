Itamaraty discorda de isenção de visto para os EUA; de que países se exige?

Em agosto de 2023, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) enviou a proposta ao Senado de decreto legislativo que suspende a ordem presidencial. Portinho argumenta, no texto, que "no mundo globalizado que vivemos, [a reciprocidade] vai de encontra [sic] aos interesses do Brasil, criando burocracia para o turismo e, consequentemente, prejudicando os Estados e Municípios".

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) escolheu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para relatar o texto. Caso o decreto seja aprovado hoje no Senado, ele seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

O que defende o Itamaraty

Igualdade de tratamento está na "base" de nossas relações internacionais. O UOL apurou que assessores do Itamaraty discutiram com assessores de senadores a importância do princípio de reciprocidade e voltaram a defender que esta tradição da política externa e da diplomacia consular brasileira sejam aplicadas a todos os países, sem distinção.

Turismo não aumentou após a isenção do visto, como diz Portinho. O senador argumenta na proposta que, em 2022, o Brasil superou pela primeira vez a marca de 3,1 milhões de turistas internacionais recebidos no país desde 2019, ano do decreto de Bolsonaro. Os números do turismo no Brasil em 2020 e 2021 foram fortemente impactados pela pandemia; atualmente, a proporção de turistas destes países é a mesma de 2019, em torno de 8%, apurou o UOL.

Revogar o decreto presidencial poderia custar aos cofres públicos. Aqueles que já deram entrada no visto eletrônico para vir ao Brasil poderiam recorrer à Justiça em busca de ressarcimento das taxas, teoricamente.