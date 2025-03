Como treta entre EUA e Canadá fez até o nome do café mudar nos cardápios

Após acusações de "maple-leafing", isto é, de vender como canadenses produtos que não são —já que café não cresce no frio território canadense—, alguns proprietários de cafeterias vieram a público esclarecer a procedência dos seus produtos.

A maioria defende práticas como as do Black Creek Coffee, com lojas na província de Ontario. Eles compram seus grãos de países da América do Sul, como a Colômbia, mas adquirem todo o restante do cardápio, maquinário e embalagens de outras cidades canadenses. Ou seja, a defesa da independência canadense, ao menos na cozinha, se torna cada vez mais discutida.

Café 'americano' é mesmo americano? Comida já é campo de batalha há tempos

Diversos veículos dos EUA, como o Washington Post e o próprio Today, atribuem a criação do café americano aos soldados do país que lutaram na Itália na Segunda Guerra. Desacostumados com o forte espresso italiano, eles passaram a diluí-lo. No entanto, a teoria não é unanimidade: o Dicionário Oxford aponta que o primeiro registro da expressão "café americano" surgiu na América Central, em espanhol, nos anos 1960.

Não é a primeira vez que uma iguaria se torna pomo da discórdia em meio a tensões geopolíticas. Depois de a Rússia invadir a Ucrânia em 2022, restaurantes brasileiros resolveram rebatizar o drinque Moscow Mule como Kiev Mule, em referência às capitais dos dois países.