Árvores frutíferas pequenas: 10 tipos perfeitos para ter dentro de casa

Ornamental, essa árvore dá frutos doces em formato de bolinhas escuras e se desenvolve com mais facilidade em regiões frias, resistindo bem às geadas. Para plantá-la diretamente no solo, considere o porte do exemplar adulto, que pode chegar a dez metros de altura. Em vasos, o crescimento fica limitado a dois metros. No verão, as regas devem ser diárias, para que a terra seja mantida sempre fresca. Apesar de resistente, a jabuticabeira sofre e pode até morrer se mantida em locais sombreados, portanto, deixe-a sob o sol.

Aceroleira (Malpighia glabra)

Comum no Nordeste brasileiro, essa árvore pode florescer e dar frutos cerca de três vezes ao ano, sob qualquer tipo de clima. No Sudeste, as variedades mais cultivadas são olivier e waldy-CATI, mas também existem outras como flor-branca, okinawa e sertaneja. O plantio deve ser feito por meio de mudas e em locais com bastante incidência de raios solares. Em vasos ou canteiros com até 2,25 m², a árvore chega a atingir dois metros de altura.

Laranjeira Kinkan (Fortunella margarita)