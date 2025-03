Dá para ver do Louvre ao Coliseu de graça; saiba os truques para economizar

Datas festivas

Museu do Louvre, em Paris, na França Imagem: Getty Images/iStockphotos

Há feriados, dias santos e outras datas comemorativas em que o bilhete sai na faixa nos principais museus e monumentos ao redor do mundo, mas os calendários são variáveis dependendo da localidade — a melhor estratégia é sempre consultar os sites das atrações que deseja conhecer em um destino antes de planejar sua programação.

Entre os dias especiais para alguns museus estão 14 de julho, quando o Museu do Louvre, em Paris, é gratuito graças à comemoração da Queda da Bastilha. O Coliseu e a Galleria degli Uffizi também têm entrada frança no dia 25 de abril, a Festa da Libertação da Itália, e no dia 2 de junho, Festa da República Italiana.

Na Espanha, o Palau Güell fica aberto sem custos no dia de Santa Eulália, em 12 de fevereiro, e no dia de São Jorge (Sant Jordi), 23 de abril. Mais de 37 mil museus em 158 países participaram na edição de 2024 do Dia Internacional dos Museus — em 18 de maio — quando foi possível entrar na faixa em locais como o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Para conferir os participantes a serem anunciados para 2025, acesse icom.museum.