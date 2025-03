Cidade no litoral do Brasil é um dos 10 destinos mundiais em alta até junho

Ubatuba (SP) Imagem: Getty Images/iStockphoto

A plataforma recomenda explorar as belezas naturais — como em trilhas — de suas mais de 70 praias, surfar e também relaxar sob o sol.

Outros destinos que estão com tudo

As férias de outono (ou primavera, no caso dos americanos e europeus) têm um clima mais tranquilo do que as de verão ou inverno, de acordo com o levantamento. É um período ideal para priorizar a reflexão, a imersão em eventos culturais ou passar um tempo com a família — embora as viagens solo estejam em alta nestes meses.

Houve um crescimento de 90% no interesse por acomodações apenas para um nestes meses, sendo de 17 dias a duração média do descanso de quem vai viajar sozinho. Quem vai com o parceiro geralmente fica bem menos: apenas nove noites, enquanto famílias passam oito.