Naufrágio com apenas um sobrevivente é desvendado após 132 anos; veja

O clima estava agradável até chegarem à Baía Whitefish, quando o mau tempo levou a tripulação a lançar âncora para aguardar melhores condições. Eles logo levantaram âncora e navegaram para o Lago Superior. Um vendaval atingiu o navio e por volta das 21h, do dia 30 de agosto de 1892, o Western Reserve começou a se partir e afundar Great Lakes Shipwreck Historical Society

A família Minch e a tripulação do Western Reserve embarcaram nos dois botes salva-vidas disponíveis no navio. No entanto, por conta da tempestade repentina, um dos botes virou e muitos dos tripulantes do navio sumiram. "Em dez minutos, o grande navio desapareceu, deixando um bote salva-vidas com a família Minch e a tripulação restante a bordo. Eles ficariam no vendaval e na escuridão pelas próximas dez horas", relata o portal da GLSHS.

Um navio a vapor passou pelo bote durante a noite. Sem sinalizadores, os que haviam sobrevivido não foram vistos. Na manhã seguinte, o bote também virou nas ondas. O único a conseguir se salvar da sequência de naufrágios foi Harry W. Stewart, que atuava como timoneiro —membro da tripulação responsável por controlar o timão de uma embarcação.

O Western Reserve foi um dos primeiros navios totalmente de aço a navegar nos Grandes Lagos. Construído para quebrar recordes de transporte de carga, foi considerado um dos navios mais seguros à época. Segundo a GLSHS, o Western Reserve foi apelidada de "o galgo do interior" por conta da velocidade que conseguia atingir.

À época, o Lago Superior já era conhecido pelos perigos de suas águas. De acordo com a GLSHS, pelo menos 200 navios afundaram na Baía de Whitefish. "É difícil imaginar que o capitão Peter G. Minch teria previsto qualquer problema quando convidou a família a bordo do Western Reserve para um cruzeiro de verão pelos lagos. Isso só reforça o quão perigosos os Grandes Lagos podem ser... em qualquer época do ano", disse Bruce Lynn, diretor-executivo da GLSHS ao portal.

O Lago Superior é o maior dos Grandes Lagos, denominação para o grupo de cinco dos lagos que se espalham entre os EUA e o Canadá. Segundo a Great Lakes Commission, o Superior tem a maior área de superfície entre os lagos de água doce do mundo sendo, também, o mais frio e mais profundo no grupo. A bacia do lago abrange os estados de Michigan, Minnesota, Wisconsin e Ontário.