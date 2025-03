'Queijólatras', atenção: é um crime NÃO comer a casca de um queijo 'fedido'

Queijo Époisses, com sua característica casca lavada laranja e interior bastante macio Imagem: Image Professionals GmbH/Getty Images/Foodcollection

Para Todd, a criação se deu no século 7, o que é consistente com o registro do "The Oxford Companion to Cheese", um livro de referência da área.

Há um debate se foi por acidente ou intencionalmente, mas basicamente um monge Beneditino na região da Alsácia-Lorena, cumprindo suas obrigações de tentar manter os queijos sem mofo, usava esta pequena solução — que era de álcool, com vinho ou cerveja diluída, ou de salmoura, ou ambos — para esfregar nos queijos. Ele notou que o mofo voltava em um deles, então ele esfregava e esfregava e esfregava. Três ou quatro dias depois, o mofo estava de volta. Então ele esfregava de novo. E neste, não tinha descanso, ele mofava de novo e de novo. Por volta da quinta vez em que mofou o queijo, ele já o tinha mantido tão úmido com suas lavagens que acabou encorajando diferentes bactérias a crescer do lado de fora do queijo por causa do ambiente úmido. Isso não havia acontecido antes. E esse jovem monge foi ao seu superior e disse: 'Pode vir aqui?'. Mas o superior respondeu: 'Você fez, você prova'. E virou História. Conta Mark Todd.

Caso as cascas destes queijos não tivessem sido lavadas, é possível que eles tivessem amadurecido e se tornado próximos ao francês Brie, coberto em mofo branco — um tipo de Penicillium. Os sabores e odores destes tipos de queijos costumam ser bem mais suaves, menos pungentes, do que os cultivados pela Brevibacterium linens.

Beaufort tem a casca mais firme, mas há outros "primos" com interior mais macio Imagem: Image Professionals GmbH/Getty Images/Foodcollection

Por isso, há de se apreciar este "milagre científico" que proporcionou ao mundo, há mais de um milênio, queijos de sabores tão ricos.