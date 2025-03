Turismo, política e lagostas: como é o território que EUA e Canadá disputam

Barcos partem da ilha de Grand Manan, em New Brunswick, e fazem um percurso de 1h30 até Machias ou de Cutler, no Maine, de onde a viagem dura duas horas. Quem navega por lá vê baleias, focas — outra espécie popular em Machias — e pássaros raros. Ao desembarcar, só é possível caminhar em calçadas e áreas demarcadas, para evitar pisar nas tocas e ninhos de pássaros.

Um papagaio-do-mar se alimentando de peixe na Machias Seal Island, área de prolífica pesca Imagem: Image by Michael Rickard/Getty Images

Por isso, os irmãos Ross também têm um papel extraoficial como protetores dos animais, especialmente do papagaio-do-mar (Fratercula arctica), espécie nativa do ártico e do Atlântico Norte que, apesar de muito presente na ilha no verão, está ameaçada. Cabe à dupla garantir que o número de turistas presentes na ilha esteja sempre dentro dos limites estabelecidos pelos Serviços de Vida Selvagem Canadenses.

A Universidade de New Brunswick também mantém o Laboratório de Pesquisa em Aves do Atlântico (ALAR), desde 1995, que despacha todo verão três pesquisadores que vivem na ilha em tempo integral durante a estação para monitorar a reprodução dos pássaros, especialmente a do papagaio-do-mar.

Focas também podem ser vistas pela Machias Seal Island Imagem: by Marc Guitard/Getty Images

De olho no lucro

Mas não é apenas o interesse turístico ou científico que mantém ainda o desejo das duas nações de possuir, definitivamente, a Machias Seal Island. Na última década, estima a BBC, o preço da lagosta triplicou no mercado internacional e os entornos da ilhazinha são cheios do crustáceo. Em um bom dia de pesca, um barco pode deixar a Machias com milhares de dólares em frutos do mar.