Vinho carménère é ruim ou a gente tem de entendê-lo melhor?

A carménère, uva de Bordeaux que foi praticamente redescoberta no Chile, faz um certo sucesso no mercado brasileiro, mas encontra muitos detratores entre os apreciadores de vinho.

A questão é que, salvo em alguns lugares muito específicos, a variedade não encontra condições de amadurecimento que permitam eliminar um aroma que remete a pimentões verdes e folhas. É o que chamamos de aromas verdes ou, mais tecnicamente, pirazinas.

No Vamos de Vinho desta semana, o respeitadíssimo enólogo Marcelo Retamal reconhece que a casta é difícil e necessita ser plantada em lugares com condições muito especiais para dar certo, como Peumo, no Valle del Cachapoal. Mas também inverte a questão e se pergunta se o problema não está em parte na formação do degustador.