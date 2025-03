No Dia do Caiçara, lula, arroz e coalhada para se conectar com mar e mata

Minha conexão com a culinária caiçara começou com minha paixão pela pesca, uma atividade que praticava desde cedo, e o que me permitiu conhecer a cultura caiçara através dos pescadores locais. Para mim, a culinária caiçara não é apenas uma forma de cozinhar, mas uma maneira de manter viva a cultura e a história da minha comunidade , conta.

Chef Raul Vieira Imagem: Bruna Geraldi/Divulgação

O que é culinária caiçara?

Raul explica: "Ela reflete a conexão entre o povo, o mar e a Mata Atlântica, com pratos que valorizam a pesca artesanal e o respeito pela natureza".

Para isso, com simplicidade e tradições e memórias transmitidas de geração em geração das comunidades tradicionais, a cozinha do Terraço Jardins tem como um de seus parceiros, o projeto A.MAR, de Ilhabela, cuja atuação já foi contada em Nossa.

No menu do restaurante, destacam-se peixe defumado com mandioquinha, erva-doce e maionese, gâteau de banana com chocolate amargo e amendoim, vinagrete de lula, abacaxi e cachaça, arroz lambe-lambe de conchas do mar e cremoso de abacaxi flambado e hortelã.