Hotel baiano e casa de show no RJ são 'melhores lugares do mundo', diz Time

A casa de espetáculos Roxy Dinner Show, no Rio de Janeiro, e o projeto Maré do resort Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, estão entre os melhores lugares do mundo em 2025, apontou ontem a tradicional revista americana Time.

Em sua edição especial, 100 destinos foram escolhidos por serem e oferecerem "experiências únicas", justificou a equipe da publicação. As indicações foram feitas por uma rede internacional de correspondentes e colaboradores globais da revista, no entanto, houve estabelecimentos que se candidataram ao título e, por isso, passaram por um processo seletivo.

As sugestões foram divididas em oito regiões: América do Norte, Ásia, Europa, Caribe, Austrália e Oceania, América Central e do Sul, Oriente Médio e África. Apenas nove estabelecimentos foram contemplados no nosso continente; apenas o Peru teve êxito maior do que o Brasil, com três selecionados. Conheça os dois destinos brasileiros eleitos pela Time: