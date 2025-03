Vinho orgânico, biodinâmico ou natural? Enólogo chileno explica diferenças

Funcionário da vinícola desde os anos 90, Retamal teve a sorte de encontrar na De Martino proprietários que estavam dispostos a explorar características até então insuspeitadas para o vinho chileno. Auxiliado por viagens anuais a muitas regiões produtoras, o enólogo começou um trabalho de pesquisa de regiões (com seus solos e climas) e castas. Aos poucos, foi colocando a De Martino na vanguarda do país. Com seus vinhos de terroir, foi desenvolvendo um estilo menos ditado pelo mercado internacional da época, marcado por vinhos muito extraídos e maduros, com presença marcante de madeira. A aposta se pagou, o gosto global mudou, e hoje muitos produtores seguem os passos dados por Retamal há mais de 20 anos.

Hoje, Marcelo Retamal se dedica a dois projetos: é sócio da Viñedos de Alcohuaz, em um local extremo do Valle del Elqui, incrustado nos Andes, e proprietário da Reta, na qual produz vinhos no Chile (Limarí, Maule e Itata) e na Espanha (Andaluzia, Rioja e Sierra de Salamanca).

