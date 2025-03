Comediante brasileiro vai aos EUA e expõe tensão em aeroporto: 'Maltratado'

A frase da funcionária de uma companhia aérea ainda ecoa no ouvido do humorista Igor Guimarães. Em julho de 2023, na volta ao Brasil, ele e outros três artistas passaram por diversos transtornos em aeroportos dos Estados Unidos. A história foi lembrada, após a atriz Ingrid Guimarães expor situação semelhante, vivenciada em uma aeronave em Nova York, no último dia 7.

"De Nova Jersey para o Brasil, o voo foi cancelado por mau tempo. Dormimos lá. No outro dia, o voo atrasou horas e mudaram de avião, agora com escala em Fort Lauderdale (o voo também atrasou sem dar satisfação). Chegando lá, sem nenhuma informação, e com o atraso do voo, perdemos a conexão para o Brasil. Ai que a funcionária brasileira me questionou várias vezes sobre meu inglês, dizendo: 'Como viaja sem saber falar?', conta Igor, que foi aos EUA para a realização de shows.

O grupo de humoristas dormiu em Fort Lauderdale, na Flórida, com recursos próprios. No dia seguinte, outro transtorno.