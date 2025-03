Carne moída não é tudo igual! Veja dicas para escolher e deixá-la perfeita

Carne moída é prática e serve para um monte de coisas: bem preparada, fica uma delícia no molho à bolonhesa, como bolinho ou hambúrguer. Veja dicas de ouro para usar ingrediente tão comum no dia a dia.

Compro com ou sem gordura?

O segredo é saber que tipo de corte combina com qual receita. Quanto mais gordurosa a carne, mais água ela forma na panela. Mas a gordura tem suas finalidades. Quer ver?

Sem gordura: Patinho e paleta, por exemplo, são cortes com menos gordura, que rendem pratos como quibe cru e steak tartare. O patinho também é a carne mais usada para preparar refogada no dia a dia, como o coxão duro. Para pratos que demandam mais tempo de forno (pense em um molho à bolonhesa tradicional, por exemplo), maminha é uma boa pedida.



Com gordura: para os hambúrgueres, gordura é fundamental: é ela quem dá a liga à massa de carne. Recomenda-se costela, acém e peito, que dá um sabor especial. Fraldinha é outro corte com sucesso garantido.



Nem pouca, nem muita: carnes muito gordurosas não rendem muito bem quando moídas, e carnes muito magras acabam ficando duras. Filé mignon, por exemplo, é melhor na forma de bifes do que moído.