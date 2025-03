Na cama de Madonna: antes de megarreforma, Copacabana Palace leiloa móveis

O anexo do Copacabana Palace Imagem: Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte

O leilão será conduzido pelo escritório de arte da leiloeira Soraia Cals. À reportagem, ela explicou que a ideia de vender cada unidade como um pacote surgiu após o leilão de 2012, que aconteceu antes da reforma do edifício principal.

É engraçado porque, no outro leilão, os móveis eram divididos, mas teve cliente que comprou o quarto inteiro, exatamente porque nesse quarto passou a lua de mel, porque nesse quarto em 1900 e tanto [veio] com os filhos. As pessoas compraram em função do interesse no número do quarto. Foi um sucesso danado porque as pessoas querem um pouco levar para casa essa memória, né? É uma memória histórica dela mesma, porque passou bons momentos no Copa. Então a ideia de vender um quarto todo [desta vez] é que ela consiga levar realmente a memória inteira para casa. Soraia Cals

A entrada do edifício Imagem: Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte

O mobiliário do apartamento em que vive o cantor Jorge Ben Jor no anexo não estará incluso no leilão, confirmou o Copacabana Palace. No entanto, a badalada suíte presidencial, que já acomodou chefes de estado e músicos como Freddie Mercury e Madonna, também poderá ser adquirida.

Charme de outros tempos

Apesar de não ser tão antigo, já que o projeto do anexo é dos anos 2000, cada uma de suas unidades se tornou uma referência de luxo e conforto, ditada pelo hotel centenário que é símbolo do glamour carioca.