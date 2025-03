Nada de perrengue! Como saber se seu destino de viagem é mesmo seguro

Contudo, não é recomendado se ater apenas a estas informações. O ex-agente da CIA (agência de inteligência dos EUA) Dale Bendler afirmou à revista Forbes americana que, em alguns casos, o alerta pode ser minimizado por questões de sensibilidade diplomática.

"Fontes oficiais, tanto estrangeiras quanto domésticas, são notoriamente imprecisas e tendenciosas em relação a 'não haver crime'. Mesmo uma atualização online de segurança da Embaixada dos EUA pode estar comprometida. Por quê? A nação anfitriã reclama ao embaixador de um comentário negativo do site oficial da Embaixada — os residentes alegam que é ruim para os negócios locais", ponderou.

2. Pesquise também nas redes sociais

Complemente as orientações gerais de fontes oficiais com dicas de outros viajantes. Plataformas em que há fóruns de viagem, como é o caso do Reddit, oferecem a oportunidade de ouvir múltiplos viajantes e suas experiências, e avaliar o risco "médio" de um destino. Além disso, é possível conseguir dicas mais pontuais — especialmente de outros brasileiros que já vivem por lá e podem recomendar o que evitar.

Para navegar o Reddit, é interessante procurar "subs" com o nome do seu país de destino. Já no Facebook, uma boa estratégia é verificar grupos de viajantes, especialmente de perfil semelhante ao seu, já que dicas para quem faz peregrinações, mochilões ou procura hotéis de alto padrão podem ser bem diferentes. Outra possibilidade é pedir informações sobre a criminalidade de bairros e regiões específicas a ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT.

3. Busque auxílio de sua seguradora

Ao contratar um seguro viagem, o turista tem acesso a uma série de serviços da empresa, inclusive a dicas a respeito de seu destino. Caso não receba nenhuma informação por e-mail ou não encontre dicas no aplicativo da seguradora, como é oferecido em alguns casos, é possível checar alertas em seu site ou entrar em contato e pedir orientação.