Fila por passaporte italiano frustra brasileiros: 'Nunca consegui agendar'

Consultorias faturam

É que a dificuldade para conseguir o agendamento criou uma espécie de mercado de venda do serviço já há alguns anos. Consultorias são contratadas para tentar uma data e horário em nome do cliente mediante o pagamento de valores que podem ultrapassar R$ 1 mil.

Uma das empresas informa na internet que não tem influência ou privilégio de informações, mas que vende a "experiência em agendamentos". No modelo anterior, a promessa era de uma vaga garantida em até 30 dias úteis.

O atalho, no entanto, não foi uma opção para o linguista Nuno Priori, que reconheceu a cidadania por via judicial após um ano e meio em uma ação conjunta com familiares. Ele conta que a irmã conseguiu o documento em menos de um mês no consulado em Los Angeles (EUA), onde vive.

Considerando todo o processo da cidadania até agora, o mais difícil e complicado é fazer o passaporte. É tudo muito nebuloso, disse ele após sete meses de tentativas.

A falta de clareza gerou um senso de comunidade com trocas de experiências e dicas entre aplicantes e pessoas que conseguiram uma vaga. "Use o notebook com cabo de rede, e não Wi-Fi", escreveu uma delas. "Tentei pelo Microsoft Edge, mas não consegui. Troquei pelo Chrome e foi", disse outro.