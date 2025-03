Mudar para classe mais baixa em avião não é comum, mas pode acontecer

De acordo com a International Air Transport Association, cerca de 2% dos passageiros passam por downgrade - que é a troca de assento por uma classe mais baixa - em voos comerciais. Isso pode acontecer, por exemplo, em caso de overbooking, quando a empresa vende mais assentos do que tem disponível no avião.

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) afirma que algumas companhias aéreas chegam a vender 10% a mais de assentos do que são capazes de receber dentro do voo. Isso pode causar que o passageiro mude a classe de seu assento, ou que seja realocado em uma próxima viagem. Ambas causando transtornos, passíveis de compensação.

Rodrigo Alvim, advogado especializado em Direito dos Passageiros Aéreos, afirma que no caso da atriz, que foi abordada de forma desrespeitosa pelos comissários a bordo, há a possibilidade da mudança ser enquadrada como dano moral.

O passageiro paga por um padrão de serviço e tem uma expectativa. Quando essa expectativa é frustrada, há um impacto emocional e psicológico. No caso de Ingrid, além da mudança compulsória, houve uma abordagem coercitiva por parte da companhia, o que pode ser enquadrado como dano moral , diz.

Quais são seus direitos

O Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 400 da ANAC dizem que o passageiro só não tem direito a compensação no downgrade se for por conta de segurança. Em outros casos o viajante pode exigir: